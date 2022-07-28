Назаровский район, Красноярский край, , 11:19 — REGNUM В Назаровском районе Красноярского края следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты работникам птицефабрики «Преображенская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Птицефабрика Minkavkaz.gov.ru

О нарушении стало известно из средств массовой информации. По данным следствия, 150 сотрудников предприятия не получают зарплату с апреля этого года.

«В рамках проверки будут приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности перед сотрудниками предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.