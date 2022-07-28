Иваново, 28 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве пенсионерки, совершённом в 1999 году, арестован в Иванове, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

Тело 85-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 августа 1999 года в летнем туалете у дома № 22 по ул. 1-я Чапаева Иваново. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, однако установить подозреваемого долгое время не удавалось. Раскрыть дело следователи смогли лишь в июле 2022 года.

47-летнему фигуранту предъявлено обвинение, по решению суда он отправлен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля стало известно о передаче в суд уголовного дела об убийстве девочки, совершённом в 1971 году. Фигурант, которому на момент совершения преступления было 16 лет, предстанет перед судом спустя более чем полвека.