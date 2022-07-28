Брянск, 28 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали направили шесть новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 32 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

С начала пандемии в Брянской области коронавирус выявлен у 163 092 жителей. Завершили лечение выздоровлением 158 660 человек. В лабораториях проведено 2 006 749 исследований на COVID-19.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 4 043 пациента.