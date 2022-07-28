Москва, 28 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий ограничение на выдачу патентов иностранным специалистам в регионах, внесен в Госдуму Законодательным собранием Тверской области, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сейчас руководители регионов имеют право ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства российских граждан устанавливать запрет на привлечение к работе иностранцев с патентами по отдельным видам экономической деятельности. При этом, если иностранный гражданин обратится с заявлением о выдаче или переоформлении патента по профессии, на которую запрещено принимать иностранцев, ему не могут в этом отказать.

Законодатели Тверской области предлагают внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые позволят на стадии приема заявления исключить возможность выдачи или переоформления патентов иностранным гражданам, планирующим работать по профессии, относящейся к видам экономической деятельности, по которым на территории региона установлен запрет на привлечение иностранных работников.