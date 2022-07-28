Москва, 28 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека может перейти во французский футбольный клуб «Ницца». Об этом 28 июля сообщает Goal.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бека Бека

По информации издания, 21-летний французский игрок согласовал контракт с «Ниццей» и подпишет контракт сроком на пять лет.

Отмечается, что за трансфер «Локомотив» получит €12 млн. Ещё €2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов за успешное выступление футболиста в «Ницце».

Напомним, летом 2021 года Бека-Бека перешёл в «Локомотив» из французского клуба «Кан». В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 19 матчах чемпионата России и отдал три результативные передачи.