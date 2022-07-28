* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:16 — REGNUM Делегация группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 июля в Ташкенте обсудила с американской делегацией проблему замороженных средств и ряд экономических вопросов. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, передаёт телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заместитель пресс-секретаря министерства отметил, что делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече с заместителем министра финансов США потребовала размораживания афганских валютных резервов.

«Афганская делегация во главе с маулави Амир Ханом Моттаки встретилась с американской стороной в Ташкенте и обсудила замороженные активы Афганистана, экономическую стабильность, гуманитарную помощь и некоторые другие экономические вопросы», — написал в Twitter заместитель пресс-секретаря МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хафиз Зия Ахмад.

Министерство финансов и американская делегация пока ничего не сообщили об этой встрече. Однако спецпредставитель США по Афганистану заявил, что официальные лица США продолжают переговоры с «афганскими технократами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об экономической стабильности» Афганистана.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл обмен предложениями о переводе резервов Центрального банка Афганистана в «целевой фонд». Однако отказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сместить главу Центробанка является одним из серьёзных пунктов преткновения в переговорах между сторонами.

Источник в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил агентству, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не исключают создания фонда, но выступают против предложения США о том, чтобы третья сторона взяла под свой контроль высвобожденные средства Центрального банка.

В МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не сообщая подробностей, говорят, что на этой встрече также присутствовали министр иностранных дел, министр финансов и заместитель управляющего Центральным банком Афганистана.

Заместитель пресс-секретаря МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что на этой встрече делегация радикалов провела «глубокие обсуждения» с заместителем министра финансов США и его технической командой и потребовала высвобождения афганских средств.