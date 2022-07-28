Донецк, , 11:15 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 40 украинских боевиков, а также взвод РСЗО «Град» и американскую гаубицу М-777. Об этом 28 июля сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 «Град», одна гаубица М-777, три грузовых автомобиля и более сорока человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также были подавлены две огневые точки ВСУ в районе Авдеевки.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов.

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