Донецк, 28 июля 2022, 11:15 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 40 украинских боевиков, а также взвод РСЗО «Град» и американскую гаубицу М-777. Об этом 28 июля сообщили в Народной милиции ДНР.
Также были подавлены две огневые точки ВСУ в районе Авдеевки.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов.
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