Хабаровск, 28 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. С 25 по 28 июля в Хабаровском крае госпитализировали трёх пациентов (по одному в сутки) в ковидные отделения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач делает обход

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За весь период пандемии вылечили от COVID 202 445 человек, в том числе за минувшие сутки семь пациентов. На лечении с COVID-19 находится 90 пациентов, из них девять — в стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области увеличилось число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.