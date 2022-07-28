Якутск, 28 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Через суд с бывшего главного инженера «Саханефтегазсбыта» Эдуарда Чикачева взыскали 4,5 млн рублей вместо 9,38 млн. Такое решение принял суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Chaspik. spb. ru Штраф

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Ранее сотрудник нефтегазовой компании был приговорён к четырём годам лишения свободы. Он получил взятку от руководителя одной из фирм за беспрепятственную приёмку работ по строительству нефтебазы. Взятка была получена имуществом — предметами интерьера, мебелью, электрооборудованием, отделочными материалами. Взамен главный инженер в том числе обеспечивал коммерческой организации непредусмотренные договором авансовые платежи на сумму более 90 млн рублей.

«Суд признал гражданско-правовой сделкой достигнутую между взяткодателем и взяткополучателем договоренность о получении и передаче взятки, применил последствия недействительности ничтожной сделки и взыскал с взяткополучателя в доход Российской Федерации денежные средства в размере более 4,5 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор Эдуарду Чикачёву был вынесен в декабре 2021 года. Его судили по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорили к лишению свободы и штрафу в 9,38 млн рублей.