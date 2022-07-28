Москва, , 11:11 — REGNUM В России добытчики золота столкнулись с трудностями при экспорте драгоценного металла, сообщает 28 июля РБК со ссылкой источники в разных золотодобывающих компаниях.

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Так, Федеральная пробирная палата не даёт российским золотодобытчикам нужные разрешения, если экспортные сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам,

Но российские золотодобытчики отмечают, что иначе экспортировать золото в настоящее время невозможно. До июня-июля проблема для золотодобытчиков не было — они получали лицензии на экспорт и налаживали новые каналы сбыта.

Золотодобывающие компании продавали почти все золото банкам, которые его экспортировали. Однако это стало практически невозможно из-за введения западных санкций после начала спецоперации на Украине.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 21 июля в Великобритании вступил в силу запрет на импорт золота из России.

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