Ярославль, 28 июля 2022, 11:30 — REGNUM В Ярославской области суд отменил обвинительный приговор капитану перевернувшейся на Рыбинском водохранилище баржи. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области капитана судна осудили за гибель двух моряков — 28 августа 2020 года на Рыбинском водохранилище во время шторма перевернулась баржа, в результате чего два члена экипажа утонули. Суд первой инстанции назначил капитану судна наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении, однако мужчина подал апелляцию.
Приговор был отменён 22 июля 2022 года. Оправдательный приговор вступил в законную силу.
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