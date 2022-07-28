Ярославль, , 11:30 — REGNUM В Ярославской области суд отменил обвинительный приговор капитану перевернувшейся на Рыбинском водохранилище баржи. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Затонувшая баржа yarregion.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области капитана судна осудили за гибель двух моряков — 28 августа 2020 года на Рыбинском водохранилище во время шторма перевернулась баржа, в результате чего два члена экипажа утонули. Суд первой инстанции назначил капитану судна наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении, однако мужчина подал апелляцию.

«Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу об отсутствии в действиях Д. Саватеева нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, а также прямой причинно–следственной связи его действий с последствиями в виде смерти двух членов экипажа и причинения крупного ущерба в результате резкого смещения груза с правого борта баржи-площадки в сторону левого, её опрокидывания», — сообщил суд.

Приговор был отменён 22 июля 2022 года. Оправдательный приговор вступил в законную силу.

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