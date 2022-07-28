Варшава, , 11:10 — REGNUM Около 1% своего ВВП потратили в Польше на помощь для беженцев с Украины. Об этом 28 июля сообщает Польский институт экономики.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общий объем помощи беженцам, назначенной польскими властями и оказанной гражданами за первые три месяца войны, составил почти 1% ВВП страны», — уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, по данным института, на указанные цели частными лицами могло быть потрачено 10 миллиардов злотых (€2,1 млрд) и эта сумма составляет 0,3% ВВП. При этом в 2021 году общая сумма частных благотворительных расходов составила 3,9 миллиарда злотых (€820 млн).

Также добавляется, что общие расходы государственных органов и частных лиц в Польше на помощь украинским беженцам в течение первых трех месяцев с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины составили 25,4 миллиарда злотых (€5,4 млрд) и это эквивалентно 0,9% ВВП страны в минувшем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии стали ради дополнительной прибыли выдавать себя за украинок.