Донецк, 28 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Донецк с применением танка. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

В 10:31 украинский танк с позиций в западной части Марьинки произвёл восемь выстрелов по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ атаковали Донецк с применением «Града».