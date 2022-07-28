Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Движение на центральных улицах Санкт-Петербурга 28 июля будет ограничено из-за генеральной репетиции военно-морского парада. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

По Дворцовому, Литейному, Троицкому мостам Петербурга 28 июля с 9:00 до 14:00 нельзя будет проехать автомобильному транспорту. До середины дня движение прекратится также на Адмиралтейской набережной, Адмиралтейском проезде и проспекте, Английской и Дворцовой набережных.

На время перекроют и часть Невского проспекта от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта и до Садовой улицы. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте Смольного.

Напомним, что из-за генеральной репетиции военно-морского парада в Петербурге днём разведут четыре моста. Среди них Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Водители смогут бесплатно проехать по Западному скоростному диаметру на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно с 10:00 до 14:00.