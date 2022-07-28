Тверь, 28 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Мать мальчика, погибшего зимой 2022 года в Тверской области в результате нападения собак, находившихся на передержке, заплатит штраф в 20 тысяч рублей. Решение по результатам рассмотрения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности принял суд, сообщили 28 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

ИА REGNUM Суд

Трагедия произошла в деревне Аркатово Калининского района 14 января 2022 года. Как установлено судом и следствием, на территории, прилегающей к дому, огороженной сеткой рабица располагалось десять вольеров, в них содержались 13 собак без владельцев — хозяйка дома, проживающая вместе с маленьким сыном, занималась временной передержкой животных. В тот день женщина вошла в вольеры и открыла их для уборки, выпустив на территорию рядом с вольером без привязи и намордников не менее шести собак. Мальчик, оставшийся без присмотра матери, открыл щеколду калитки и прошёл на огороженную территорию. На него напали несколько собак, ребёнок получил серьёзные травмы, в том числе, несовместимые с жизнью.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.