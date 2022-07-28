Москва, , 11:06 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на Украине Черноморский флот России завоевал господство в Азовском море. Об этом в своём поздравлении ко Дню Военно-морского флота России заявил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов.

Азовское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — добавил адмирал.

Он подчеркнул, что корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск, а «воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи» спецоперации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Азовское море навсегда потеряно для Украины. Он подчеркнул, что Запорожская и Херсонская области никогда не возвратятся под контроль Киева, а порты в этих территориях никогда больше не будут украинскими.

Рогов уверен в том, что после того, как Запорожская и Херсонская области воссоединятся с Россией, Азовское море вновь, как это было раньше, станет исключительно внутренним российским морем.