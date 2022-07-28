Донецк, 28 июля 2022, 11:06 — REGNUM Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 45 боевиков ВСУ, три бронетранспортера и две долговременные огневые точки. Об этом 28 июля сообщили в Народной милиции ЛНР.
Также сообщается, что что четверо украинских боевиков приняли решение сложить оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов.
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