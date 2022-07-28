Донецк, 28 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 45 боевиков ВСУ, три бронетранспортера и две долговременные огневые точки. Об этом 28 июля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; 3 бронетранспортера; 6 единиц специальной автомобильной техники; 2 долговременные огневые точки», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что что четверо украинских боевиков приняли решение сложить оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов.

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