Лондон, , 11:06 — REGNUM У крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков премиум-класса Diageo продажи за год выросли более чем на пятую часть благодаря тому, что потребители возвращаются в бары и рестораны, отмечая окончание пандемии элитным алкоголем, таким как текила Don Julio и бурбон Bulleit, сообщает 28 июля Financial Times.

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Рост чистых продаж компании составил 21,4%, из них 11,1% — за счет выбора потребителями напитков более дорогих категорий. В результате чистые продажи за год составили £15,5 млрд фунтов стерлингов.

Финансовый директор компании Лаванья Чандрашекар сказала, что, несмотря на экономическое давление, компания пока не видит, чтобы потребители переходили на дешевые бренды. Продажи виски Johnnie Walker выросли на 23%.

Рост объясняется тем, что население отмечает снятие пандемических ограничений. «Потребители готовы потратить немного больше ради особого случая», — считает Чандрашекар.

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