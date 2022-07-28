Зеленский назначил генпрокурором Украины Андрея Костина
Киев, 28 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на пост генерального прокурора страны Андрея Костина, сообщают 28 июля украинские СМИ, публикуя копию документа.
(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины
Зеленский
До назначения Костин являлся депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа».
На посту генпрокурора Костин сменил Ирину Венедиктову, оправленную в отставку 19 июля из-за многочисленных фактов государственной измены среди сотрудников надзорного ведомства.