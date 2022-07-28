Москва, 28 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Лучшие представители молодёжи Донбасса, Херсонщины, Запорожья, должны учиться в вузах России для того, чтобы с полученными знаниями возвращаться к себе и участвовать в восстановлении мирной жизни, считает член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич, который работает в освобожденных территориях Украины.

ИА REGNUM Студенты

Корреспонденту ИА REGNUM он также сообщил, что эти абитуриенты смогут получить в больших вузах российских мегаполисов, такие компетенции, которые им позволят стать суперуправленцами на родной земле и навести там порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 было установлено, что абитуриенты из ЛНР и ДНР могут поступить в российские университеты по квоте Правительства РФ для обучения иностранных граждан, которая на предстоящий учебный год увеличена на 5 тысяч и составляет 23 тысячи мест.

Также президентским указом в российских вузах установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации.

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