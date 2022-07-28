Томск, 28 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Публично-правовая компания «Фонд развития территорий», созданная путём слияния двух госфондов, включая фонд по защите прав дольщиков, потребовала банкротства жилищно-строительного кооператива «Советская, 108». Дело к производству арбитражем Томской области пока не принято и слушание не назначено, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление в базе суда зарегистрировано 22 июля 2022 года. Сумма заявленных претензий — 500 тыс. рублей. Арбитражного управляющего предложено выбрать из союза «Альянс». Управление Росреестра участвует в деле третьим лицом.

Напомним, также в конце июля 2022 года фонд развития обратился со схожим иском к омскому ЖСК «Улица Конева дом 3 корпус 3», который выступает застройщиком 17-этажной проблемной высотки на 105 квартир.