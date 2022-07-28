Тбилиси, 28 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. На территории Азербайджана, возле грузинской границы за последние несколько часов произошло два землетрясения. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Zeml.info Землетрясение

По данным ведомства, первые подземные толчки были зафиксированы в 03:48 по тбилисскому времени (02:48 мск) в восьми километрах от грузинской границы. Их мощность была 4,3.

Второе землетрясение силой 4 произошло в 10:39 (09:39 мск) в двух километрах от грузинской границы. В обоих случаях нет данных о жертвах или разрушениях.

Напомним, что в крае Квемо-Картли на юге Грузии с лета 2021 года участились случаи землетрясения. Самые мощные за последние годы подземные толчки магнитудой 6,2 там произошли 13 февраля 2022 года. В Квемо-Картли тогда разрушился один дом и произошёл обрыв электролинии. Кроме того, в Тбилиси потрескались стены здания МИД.