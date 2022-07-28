Анадырь, 28 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 гг. на Чукотке пройдёт международный фестиваль «Берингов пролив» в период со 2 по 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

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Программа фестиваля включает деловую программу «Арктический форум путешественников», спортивные соревнования «Берингийские игры» и тур-экспедицию по региону.

В рамках деловой программы «Арктического форума путешественников» Чукотка примет профессиональных туристических операторов и экспертов в сфере гостеприимства со всей российской Арктики. Участники фестиваля обсудят ключевые тренды отрасли, лучшие практики в организации арктических путешествий и успешные кейсы в продвижении регионов Крайнего Севера.

Одним из спикеров станет директор Арктического портала Халлдор Йоханссон (Исландия), который расскажет о предпочтениях зарубежных туристов. Также обсудят арктический туризм блогеры-путешественники, совершившие не один десяток интересных экспедиций по территории Арктики — Богдан Булычев, Алексей Жирухин, Альберт Соколов и Станислав Корякин.

«Берингийские игры» — соревнования для представителей народов Арктики. На мероприятие заявлено 50 человек, которые в семи северных дисциплинах определят сильнейшего северянина.

Организаторы фестиваля «Берингов пролив» обещают, что самым ярким событием станет тур-экспедиция по Чукотке. Её целью является показать точки притяжения туристической Чукотки.

Завершится фестиваль на крайней восточной материковой точке Евразии Мысе Дежнева, где участники экспедиции установят флаги фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в Мурманске состоится фестиваль водных видов спорта. Мероприятие запланировано на 30 июля. Площадкой проведения фестиваля станет акватория Семёновского озера.

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