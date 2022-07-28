Москва, , 10:57 — REGNUM Ситуацию с «Цирком на воде», ряд артистов которого ранее подал заявления об увольнении из-за своего неудовольствия ею, разъяснили 25 июля в Росгосцирке.

Марк Шагал. Цирк. 1963

Как напомнила главный режиссёр Росгосцирка Елена Петрикова, слова которой приводит Lenta.ru, программа «Цирк на воде» работала с 2000-х годов.

«Это один из устоявшихся коллективов. Пришло время несколько модернизировать шоу, обновить костюмы и реквизит», — пояснила она, комментируя подачу рядом артистов заявлений об увольнении.

Также главный режиссёр Росгосцирка уточнила, что на время подготовки новой программы артистам «Цирка на воде» предложили поработать в других коллективах, чтобы они не находились в простое и не теряли дохода, с условием возвращение затем в родной коллектив.

При этом Петрикова отметила, что, по её мнению, артисты «Цирка на воде», сделали из этой ситуации свои выводы.

«Причём то, как они это сделали, как они ушли, с каким скандалом, тоже говорит об их решении», — добавила она.

Отметим, 18 июля 49 артистов «Цирка на воде» написали заявления об уходе из Росгосцирка в знак протеста против действий руководства компании и публично объявили об этом.