Донецк, , 10:56 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Горловку и Доломитное. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 9:20 с позиций в Дылеевке украинская артиллерия обстреляла Горловку, выпустив десять снарядов калибра 155 мм.

В 9:40 ВСУ нанесли удар с вертолёта, выпустив 18 неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм.

В 9:42 ещё одна атака украинской артиллерии зафиксирована с позиций в Клещеевке. По Доломитному выпущено пять снарядов калибра 155 мм.