Манчестер, Великобритания, 28 июля 2022, 10:56 — REGNUM Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил руководству английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», что хочет разорвать контракт. Об этом 28 июля сообщает Daily Mail.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Haberler.com

По информации издания, 37-летний футболист намерен найти клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать Роналду.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с игроком и отдать его в аренду.

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