Манчестер, Великобритания, , 10:56 — REGNUM Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил руководству английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», что хочет разорвать контракт. Об этом 28 июля сообщает Daily Mail.

Криштиану Роналду Haberler.com

По информации издания, 37-летний футболист намерен найти клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать Роналду.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с игроком и отдать его в аренду.

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