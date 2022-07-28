Манчестер, Великобритания, 28 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил руководству английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», что хочет разорвать контракт. Об этом 28 июля сообщает Daily Mail.

Haberler.com Криштиану Роналду

По информации издания, 37-летний футболист намерен найти клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать Роналду.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с игроком и отдать его в аренду.