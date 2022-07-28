Москва, 28 июля 2022, 10:55 — REGNUM Создавать чёрный список недружественных зарубежных отелей из-за русофобии нецелесообразно. Об это сегодня, 28 июля, написала в своём Telegram-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
По её словам, действительно, были фиксированы случаи проявления русофобии в заграничных отелях, особенно в марте–апреле 2022 года.
«Но на сегодняшний день случаи проявления русофобии в отелях за рубежом носят единичный характер. Таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает», — пояснила Догузова.
ИА REGNUM сообщало, 24 июля правительство РФ расширило перечень недружественных стран.
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