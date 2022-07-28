Уфа, 28 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Пик транспортного кризиса в Уфе миновал. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании обновлённого состава совета при главе республики по правам человека и развитию институтов гражданского общества, сообщает пресс-служба главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт

Хабиров заявил, что транспортные проблемы в Уфе копились годами.

«Это был настоящий сговор между некоторыми руководителями республиканского управления ГИБДД, которые сейчас находятся под следствием, преступными группировками и коррупционерами из бывшей администрации Уфы. Налоги тогда не платили, всё было абсолютно непрозрачно — чистой воды преступление. И мне с моими коллегами было чрезвычайно сложно разорвать эту цепочку. Однако, эту криминальную сферу мы разрушили», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров напомнил, что руководство республики наводит порядок в части обновления автобусного парка.

«Остались вопросы, но пик транспортного кризиса мы миновали. Теперь надо прийти к тому, чтобы автобусы ходили регулярно», — сообщил он, отметив, что в конце августа на маршруты Уфы планируется отправить ещё около 70 больших автобусов. Это поможет улучшить транспортную ситуацию, пояснил он.