Талукан, Афганистан, , 10:52 — REGNUM В афганской провинции Тахар ночью 27 июля неизвестные зарезали мужчину. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство publicdomainpictures.net

32-летнего местного жителя звали Ахмад Саид, и у него был магазин соков рядом с соборной мечетью в городе Талукан, административном центре провинции.

Существуют разные мнения о мотивах убийства. Ряд источников сообщает, что ночью в дом Ахмада Саида проник наркозависимый и убил его ножом. По их словам, у мужчины в области живота есть два ножевых ранения.

Следует отметить, что дом Ахмада Саида находится в переулке «Шеркат», за штаб-квартирой разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в хорошо охраняемом месте. Однако некоторые другие источники утверждают, что Ахмад был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за спора по поводу бизнеса с пуштуном.

Ахмад много лет занимался продажей сока возле соборной мечети и городского медресе Талукана, и на это доходное место претендовали двое пуштунов — продавцов сока.

В последнее время в провинции Тахар участились убийства, похищения, и произвольные насильственные аресты. Два дня назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Талукане ранили девушку.