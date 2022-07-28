Великий Новгород, 28 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В качестве министра здравоохранения Новгородской области утвердили Валерия Яковлева. Об этом 28 июля в своём телеграм-канале сообщил начальник управления информационной политики администрации губернатора региона Николай Шестаков.

Telegram-канал «Шестаков Official» Валерий Яковлев

В прошлом году Яковлев возглавлял Новгородский областной клинический родильный дом. Затем он стал временно исполнять обязанности руководителя министерства здравоохранения региона.

Напомним, что ранее в Новгородской области назначили нового министра транспорта. Им стал Константин Куранов.