Севастополь, , 10:49 — REGNUM Серьёзные травмы получили два человека в результате несчастного случая в торговом центре «Ниагара» 27 июля. Органы госконтроля начали проверку, ход которой взяла на контроль прокуратура Севастополя. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Эмблема прокуратуры РФ Genproc.gov.ru

Предварительно установлено, что около 11:00 27 июля мужчина 1996 года рождения, проводивший отделочные работы, не удержал равновесие и упал с лесов с высоты второго этажа в лестничный проём. В это время там проходил мужчина 1975 года рождения, рабочий упал на него. В результате оба получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

Предварительно установлено, что рабочий был неофициально привлечен к исполнению трудовых обязанностей одним из субъектов хозяйствования.

Специалисты трудовой инспекции намерены оценить исполнение работодателем требований законодательства об охране труда. Также прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, которую начали следственные органы. Решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.