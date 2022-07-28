Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 28 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. На Ямале осуждены вымогатели, которые грабили студентов колледжа из Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

Установлено, что 19 и 17-летние жители Тазовского района в ноябре 2020 года совершили ряд грабежей. Зная о наличие денег у их односельчан — студентов колледжа, проживающих в общежитии города Нового Уренгоя, — обвиняемые наведывались к ним и под угрозой применения насилия отбирали у них деньги и мобильные телефоны. В апреле 2021 года обвиняемые вывезли четырёх потерпевших студентов в район лыжной базы, похитив у них деньги и телефоны.

Вымогатели признаны судом виновными в грабеже и разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Тому, что постарше, назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы, другому — четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области полиция поймала вымогателя, требовавшего два миллиона рублей у 64-летней женщине под угрозой поджога её имущества.