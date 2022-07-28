Донецк, , 10:49 — REGNUM Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Донецку. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. (с) Пресс-служба министерства обороны Украины

В представительстве рассказали, что атаку зафиксировали в 9:40 с позиций в Красногоровке. По Кировскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки.