София, 28 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Более 900 человек было эвакуировано из международного аэропорта Софии из-за сообщения о якобы заложенном в одном из терминалов взрывном устройстве. Об этом 28 июля сообщает БНР.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, соответствующий звонок поступил в службу экстренного реагирования в 09:00 по местному времени.

На место прибыли группы кинологов, саперов и жандармов. Ведутся поисковые работы.

Об изменениях в графике прибытия и отправления авиарейсов не сообщается.