Элиста, , 10:46 — REGNUM В Калмыкии принято решение о строительство полигона для твёрдых коммунальных отходов. Ведётся разработка проекта, сообщил в своём телеграм-канале руководитель региона Бату Хасиков.

Полигон ТБО в Челябинске Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в Калмыкии действуют полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, восемь площадок временного накопления ТКО. Проектом строительства нового полигона для ТКО власти займутся вместе с компанией «Чистый Город».

«Нужно тщательно отрегулировать ситуацию с вывозом отходов. Земляки сетуют, да я и сам вижу завалы на контейнерных площадках. Такое отношение недопустимо», — подчеркнул Хасиков.