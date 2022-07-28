В Калмыкии построят полигон для твёрдых коммунальных отходов
Элиста, 28 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Калмыкии принято решение о строительство полигона для твёрдых коммунальных отходов. Ведётся разработка проекта, сообщил в своём телеграм-канале руководитель региона Бату Хасиков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полигон ТБО в Челябинске
По его словам, в Калмыкии действуют полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, восемь площадок временного накопления ТКО. Проектом строительства нового полигона для ТКО власти займутся вместе с компанией «Чистый Город».
«Нужно тщательно отрегулировать ситуацию с вывозом отходов. Земляки сетуют, да я и сам вижу завалы на контейнерных площадках. Такое отношение недопустимо», — подчеркнул Хасиков.