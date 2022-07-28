Херсон, 28 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в небе над Херсоном и Херсонской области, сообщили 28 июля в региональном управлении МВД.

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«Вчера (27 июля) средствами ПВО над селами в Херсонской области и в Херсоне перехвачено 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения специальной военной операции на Украине Вооружённые силы России уничтожили свыше четырёхсот единиц авиационной техники украинских военных формирований.

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