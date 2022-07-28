Гонолулу, США, 28 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Супружеская пара, проживающая в американском штате Гавайи, предстанут перед судом за кражу личности двух скончавшихся много десятилетий назад грудных детей, в связи с чем их подозревают в связях с советским Комитетом государственной безопасности, сообщает 27 июля New York Post.

RussianA Памятный знак КГБ

Из документов суда следует, что военный подрядчик США Уолтер Примроуз и его жена Гвинн Моррисон обвиняются в том, что жили под именами младенцев, которым не было и года, когда каждый из них умер. Их вымышленные имена принадлежали детям Бобби Эдвард Форт и Джули Лин Монтегю.

Примроуз, который также несколько десятилетий служил в береговой охране США, использовал фальшивую личность для получения таких документов, как водительские права, паспорта и учетные данные Министерства обороны, что привело к тому, что он получил секретный допуск к работе с вооруженными силами США, а затем и в качестве военного подрядчика.

Примроуза и Моррисон арестовали 22 июля. Супругам, которым за 60, пока вменяют лишь кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью совершения преступления против США и ложных показаниях в заявлении на получение паспорта после того.

Федеральная прокуратура хочет, чтобы пара содержалась под стражей без залога, а помощник прокурора США Томас Мюлек указал на старые фотографии, на которых они двое одеты в форму КГБ. Мюлек также сказал, что «близкая соратница» Моррисона сказала, что та жила в Румынии, когда она входила в советский блок.

Прокуроры утверждали, что существует высокий риск того, что муж и жена сбегут, если их не посадят за решетку до суда, отметив, что Примроуз очень хорошо умеет тайно общаться в случае освобождения. По словам федералов, у пары, возможно, есть документы на другие личности.