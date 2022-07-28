Оренбург, 28 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Глава отделения ГИБДД по Илеккскому району Оренбуржья Алексей Шевченко отправлен под домашний арест. Такую меру пресечения избрал ему Ленинский райсуд Оренбурга, сообщили журналистам в пресс-службе инстанции.

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Следователь настаивал на заключении под стражу. Однако суд отклонил это ходатайство. Под домашним арестом он пробудет до 26 сентября.

Шевченко обвиняют в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. Она предусматривает наказание за превышение полномочий.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, сейчас по данному факту проводится служебная проверка. По окончании неё будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.