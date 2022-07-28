Москва, 28 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина якобы является «единственной законной наследницей» Киевской Руси, прокомментировала 28 июля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что ресурс президента Украины Владимира Зеленского полностью исчерпан.