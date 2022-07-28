Калуга, 28 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Калужская область по итогам первого полугодия вошла в топ-10 лучших регионов России в проекте «Чистая страна». За шесть месяцев 2022 года в области было организовано восемь тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше 70 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра при родных ресурсов и экологии области Наталью Артамонову.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Волонтёры акции по очистке берегов водоёмов от мусора «Вода России»

За полугодие в регионе было проведено 800 субботников, на которых экоактивисты сортировали собранный мусор. Посадили порядка 280 тысяч деревьев. Также было организовано около тысячи тематических мероприятий: экоэкскурсий, лекций, конкурсов, викторин, выставок, круглых столов и конференций. Жители области поддержали акции «Вода России», «Сад памяти», «Сдай макулатуру — спаси дерево!», «Соловьиные вечера», «Батарейку принеси — ежика спаси», «Добрые крышечки».

«Проект призван объединить усилия федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов и волонтеров для эффективного решения экопроблем. Его реализация поможет научить граждан грамотному обращению с бытовыми отходами и бережному отношению к природе», — отметила Наталья Артамонова.