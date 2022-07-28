Навлинский район, Брянская область, , 10:44 — REGNUM Обстоятельства гибели 59-летнего работника завода в Навле Брянской области выясняют следователи СУ СК региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Столб с электрическими проводами Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Трагедия произошла на территории Навлинского завода «Промсвязь» утром 26 июля. Мужчина перемещал металлическую конструкцию и задел линию электропередачи. От поражения техническим электричеством он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На заводе изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы.