Навлинский район, Брянская область, 28 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели 59-летнего работника завода в Навле Брянской области выясняют следователи СУ СК региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Столб с электрическими проводами

Трагедия произошла на территории Навлинского завода «Промсвязь» утром 26 июля. Мужчина перемещал металлическую конструкцию и задел линию электропередачи. От поражения техническим электричеством он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На заводе изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы.