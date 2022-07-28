Донецк, 28 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Восемь снарядов выпустили украинские войска по населённому пункту Широкая Балка в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 9:30 зафиксирован удар по населённому пункту Новгородское. По Широкой Балке выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка.