Кишинёв, , 10:41 — REGNUM Правительство Молдавии находит новые способы, чтобы «разворовывать» бюджет Кишёва. Об этом 28 июля заявил в своём телеграм-канале мэр столицы Ион Чебан.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

«Министерство финансов посредством Регионального казначейства Центр взыскало с мэрии Кишинева 13,139 млн леев. Ещё 4 млн леев они собираются забрать из муниципального бюджета, при этом мэрия неоднократно уведомляла минфин об отступлениях от законодательства в действиях судебного исполнителя по данному делу», — написал Чебан.

Он сообщил, что обращался к президенту страны, премьер-министру и другим официальным лицам, требуя прекратить «незаконную операцию», но это не помогло. Мэр отметил, что центральная власть ранее отказала на все запросы Кишинёва, лишила столицу ряда важных проектов и не вернула средства на борьбу с коронавирусом.

Чебан добавил, что главам районов столицы постоянно присылают требования выполнить то, что обещали представители правящей партии «Действие и солидарность» в ходе предвыборной кампании. По его мнению, центральная власть мешает развитию Кишинёва.

«Вы кучка лицемеров!», — обратился мэр молдавской столицы к правительству.

Стоит отметить, что Чебан регулярно выступает с обвинениями в адрес властей Молдавии и вступает с ними в противостояние. В июне он запретил проведение в Кишинёве гей-парада, однако правительство добилось, чтобы мероприятие состоялось.