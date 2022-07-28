Сыктывкар, 28 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В ходе военной спецоперации погибли уроженцы республики Коми — Сергей Никитин и Александр Дубогрызов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

«Сергей Александрович Никитин и Александр Николаевич Дубогрызов с честью и до конца выполнили воинский долг, отдав свои жизни во имя мира и благополучия на Донбассе, защищая женщин, стариков и детей от кровавого неонацистского режима Киева, от геноцида со стороны украинской власти. Сергей Александрович и Александр Николаевич погибли героями. Мы будем помнить их подвиг и подвиг всех российских воинов, сложивших головы в борьбе с неонацистами на территории Украины. Искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Жители республики скорбят вместе с вами», — написал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб 24-летний уроженец Липецкой области, лейтенант Павел Александров.