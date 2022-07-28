Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM Губернатор ростовской области Василий Голубев принял решение о создании межведомственной рабочей группы, которая займётся решением вопросов, связанных с реализацией проекта модернизации трамвайной сети в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 28 июля.

В трамвае Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В состав рабочей группы вошли руководители региональных министерств и администрации Ростова-на-Дону. Возглавил структуру заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Участники займутся вопросами обеспечения безопасного транспортного сообщения, а также выработкой и принятием решений по обновлению и расширению трамвайной сети в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что инвестором проекта выступает ООО «Синара — Городские Транспортные Решения». Объём инвестиций превышал 51 млрд рублей. Министерство транспорта России предварительно одобрило поданную ранее заявку о выделении федеральных средств на модернизацию трамвая в Ростове-на-Дону. Проект, отложенный из-за внешнего санкционного давления и переориентации финансирования, начнут воплощать в жизнь в 2023 году.

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