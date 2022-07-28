Донецк, , 10:37 — REGNUM Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом 28 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Установка «Град» Скриншот видео страницы ZloyFenix

Удар был нанесён в 9:25 с украинских позиций в населённом пункте Водяное. ВСУ применили реактивную систему залпового огня «Град». По Куйбышевскому району Донецка выпустили десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки.